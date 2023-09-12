6 yıllık tıp fakültesini bitiren hekimler, eğer patoloji uzmanı olmak istiyorlarsa TUS dediğimiz tıpta uzmanlık sınavına girerek devlet hastanesi, özel üniversite gibi istedikleri alanda patoloji bölümünü seçerek burada mevzuata göre ülkemizde 4 yıl uzmanlık eğitimini aldıktan sonra patoloji uzmanı olurlar. Patolojinin de sitopatoloji gibi alt dalları vardır. 4 yıllık eğitimin üzerine bunlar da yapılabilir ama mutlaka 6 yıllık tıp fakültesi üzerine 4 yıllık uzmanlık eğitimi sonrasında ancak dokuları ve sıvıları inceleyerek rapor düzenleme ve rapor yazma hakkını kazanırlar.