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Savrulan otomobil refüje çarpıp durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza saat 11.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Siyaset G.(64) yönetimindeki 16 AAN 713 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Recep Y.(32) yönetimindeki 34 BUF 320 plakalı kamyonete, ardından yol kenarında park halinde olan 16 CDC 53 ve 16 PN 230 plakalı hafif ticari araçlara çarpıp savruldu.

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