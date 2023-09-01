Bugün itibariyle, kira anlaşmazlıklarının çözümünde mahkemeye gitmek yerine arabuluculuğun zorunlu hale geldiği yeni bir dönem başladı. Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, öncelikle bir arabulucuya başvurma mecburiyeti getirildi. Arabuluculara başvurmak ücretsiz olacak ancak anlaşma sağlandığı takdirde belli bir ücret ödenmesi gerekecek. Bu ücret, taraflardan biri ya da ortaklaşa karşılanabilecek.

Kira, komşuluk ve kat mülkiyeti sorunları gibi pek çok alanda, mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurulması gerekecek. Arabuluculuk başvurularında herhangi bir ücret talep edilmeyecek, ancak taraflar anlaştıkları takdirde ödeme yapmak durumunda kalacaklar. Tarafların, arabulucu kişi tarafından verilen kararı kabul etmeleri gerekecek ve bu karar hukuki olarak geçerli olacak.

Arabuluculuğa başvurmanın çeşitli yolları bulunacak. Taraflardan biri, tanıdığı bir arabulucuya başvurabilecek, arabuluculuk merkezlerine başvurarak en uygun arabulucu atanmasını talep edebilecek veya adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına başvurarak Adalet Bakanlığı kayıtlarında bulunan bir arabulucu atanmasını sağlayabilecek.

Avukat Arabulucu Umut Metin, arabuluculuğun adil bir sistem olduğunu vurgulayarak, tarafların eşit şartlarda görüşebildiği ve arabulucunun tarafların uzlaşmasını teşvik ettiği bir ortam sunduğunu belirtti. Ayrıca, arabuluculuk sürecinin mahkeme sürecine göre çok daha hızlı sonuçlandığını ve başarı oranının yüksek olduğunu ifade etti. Bu nedenle, kira sorunları gibi uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmanın önemli bir alternatif olduğunu vurguladı.