Kira artış oranlarındaki düzenleme ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Konut kiralarındaki kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak" Dedi.

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamasında satır başları şu şekilde;

Yüzde 25 üst sınırı 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak. Konut kiralarındaki kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak. Son aylarda fahiş fiyatlarla ilgili mücadele ile ilgili aldığımız tedbirler var. Öte yandan uyuşmazlıklar için arabuluculuk sistemi devreye giriyor. Dava açmadan önce arabulucuya gitme durumu olacak. Mahkemelere gitmeden çözümü dostane bir şekilde olacak. Eylül ayından itibaren devreye girecek.

NOTERLERDE GAYRİMENKUL SATIŞI

4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek önemli bir düzenlemeydi. Noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu tabi önemli, artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da açık oluyorlar. Taşınmaz satışı şimdi noterlerde de imkanlar getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak.

Geçen yasama dönemimizde yasalaştırdığımız bir konuydu. Bu da vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması noktasında çok önemli bir düzenlemeydi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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