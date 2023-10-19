Eylül ayında yürürlüğe giren yeni kira uyuşmazlığı arabuluculuk sistemi hakkında Arabulucu Avukat Umut Metin tarafından yapılan açıklamada, kira davalarında belirgin bir azalma yaşandığı belirtiliyor. Bu yeni sistemin Eylül ayından bu yana 3015 dava sayısına ulaşarak büyük bir başarı elde ettiği ve kira dava sayısının öncesine göre ciddi bir düşüş yaşadığı ifade ediliyor. Aylık 20 bin dava sayısının, yeni arabuluculuk sistemiyle ayda sadece 2 bin davaya gerilediği vurgulanıyor.

Toplamda 6 hafta içinde 7 bin anlaşma gerçekleşmiş durumda ve bu sayının önümüzdeki 2 hafta içinde 10 bin kira uyuşmazlığını arabuluculuk sayesinde sonuçlandırabileceği öngörülüyor.

Avukat Umut Metin, yeni sistemi "Türk Modeli Arabuluculuk" olarak adlandırarak, bu sistemin toplumda anlaşma kültürünü teşvik ettiğini ve dava dışı çözümün önemini vurguluyor. Arabuluculukta anlaşma sağlandığında artık dava açılmasının gerekmediğine dikkat çekiyor.

Ülkede arabuluculukta ortalama olarak anlaşma oranının yüzde 70 civarında olduğunu belirten Metin, kira uyuşmazlıkları, işçi-işveren anlaşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar ve alacak-verecek konularında başarılı anlaşmaların gerçekleştiğini ifade ediyor. Bu durumun toplumsal barışı güçlendirdiğini ve gelecekte ortaklıklara ilişkin sorunların çözümünde de arabuluculuğun daha fazla kullanılacağını öngörüyor.

Dava sayılarında yaşanan düşüşün, gelecek yıl da devam etmesini beklediğini belirten Metin, özellikle kira sorunlarının ekonomik temellere dayandığını ancak dava yerine tarafları arabuluculukla anlaştırmak konusundaki değerini vurguluyor.

Son olarak, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi ve Ankara Adliyesi gibi en fazla kira uyuşmazlığı davalarının görüldüğü bölgelerde dava sayılarının belirgin bir şekilde azaldığına dikkat çekerek, bu durumun toplumun arabuluculuğu benimsediğini ve sistemin başarılı olduğunu gösterdiğini belirtiyor.