Büyükşehirlerde kira fiyatlarının asgari ücretle yarışacak seviyeye ulaşması üzerine Ankara’dan beklenen adım atıldı. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan kiracılar için “Kira Destek Programı” kapsamı genişletildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yürütülen projede başvurular artık online olarak yapılabiliyor.

2026 Kira Yardımı Ne Kadar Oldu?

Bakanlık, kira yardımlarını şehirlerin pahalılık oranına göre 3 farklı kademeye ayırdı.

1. Bölge (İstanbul, Ankara, İzmir): Bu illerdeki kiracılara aylık 7.500 TL .

2. Bölge (Bursa, Antalya, Adana vb.): Büyükşehir statüsündeki diğer illere aylık 5.500 TL .

3. Bölge (Diğer İller): Küçük şehirlerde yaşayanlara aylık 4.000 TL kira desteği verilecek.

Kimler Kira Yardımı Alabilir? (Başvuru Şartları)

Devletin bu desteğinden faydalanmak için "İhtiyaç Sahibi" statüsünde olmak gerekiyor. Aranan şartlar şunlardır:

Tapu Kaydı: Başvuru yapan kişinin ve hane halkının üzerine kayıtlı herhangi bir konut veya arsa tapusunun bulunmaması. Gelir Kriteri: Haneye giren toplam gelirin, evdeki kişi sayısına bölündüğünde; kişi başı düşen tutarın net asgari ücretin üçte birinden (1/3) az olması. Kira Kontratı: e-Devlet üzerinden onaylanmış veya noter tasdikli güncel bir kira sözleşmesinin bulunması. Sigorta: Hanede düzenli ve yüksek gelirli bir SGK kaydının olmaması (Emekliler ve asgari ücretliler gelir testine girmek koşuluyla başvurabilir).

e-Devlet Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar kaymakamlıklara gitmeden, internet üzerinden başvurularını iletebilirler.

Adım 1: e-Devlet sistemine TC Kimlik No ve şifre ile giriş yapın.

Adım 2: Arama çubuğuna "Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" veya doğrudan "Barınma Yardımı Başvurusu" yazın.

Adım 3: Açılan formda "Yardım Türü" olarak "Barınma / Kira Yardımı" seçeneğini işaretleyin.

Adım 4: Kira kontratınızı sisteme yükleyin ve IBAN numaranızı girerek onaylayın.

Ödemeler Ne Kadar Sürecek?

Başvurusu onaylanan hak sahiplerine kira yardımı 12 ay (1 Yıl) boyunca her ay düzenli olarak ödenmektedir. Ödemeler, hak sahibinin PTT Kartına veya bildirdiği banka hesabına, takip eden ayın ilk haftasında yatırılır.