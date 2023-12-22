Kişiye özel yaşam alanları, doğa ile iç içe yaşama fırsatı sunan, lüks ve ferah villalarda hayal ettiğiniz tatili yapmak herkesin hayalidir.

Sizi kendi evinizdeymiş gibi rahat bir ortam sunan villa kiralama tatili özgürlük anlamına gelmektedir. Otel tatili gibi katı kurallar değil, istediğiniz zaman her şeyi yapabileceğiniz özgür bir tatil imkanı sunmaktadır. Kargaşa içinde değil de doğayla denize sıfır villalarda huzur dolu bir tatil yapmak sizlere oldukça keyif verecektir.

Kiralık Villa

Tercih etmenizin bir diğer avantajı ise aile üyeleriyle sanki kendi evinizdeymiş gibi rahat ve lüks bir tatil yapabilmenizdir. Ayrıca muhafazakar bir ülke olduğumuz içinde aile yapısına uygun ,büyük ,geniş , korunaklı lüks kiralama villalar oldukça rövanştadır.

Otel İle Kiralık Villa Farkları

Otellerde yaşadığımız kısıtlamalara maruz kalmadan gönlümüzce tatil yapabileceğimiz ve bütün yılın stresini atabilmeniz için kesinlikle kiralama villa tatilini tercih etmelisiniz. Ayrıca hijyen açısından oldukça temiz ve sağlıklı bir yaşam sunan kiralama villalarda özgürce kendi evinizdeymiş gibi temizliğe yemeğe müdahale edebilir kendi programınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Otellerde bütün tatilcilerin kullandığı havuz etkinlik alanları şezlong gibi özel alanlara nazaran villalarda sadece siz ve aileniz kullanabilmektedir.

Ekonomik Bir Tatildir

Kiralama aslında sanıldığı gibi çok pahalı değildir. Kişi sayısı artıkça cebinizde kalan parada artmaktadır. Geniş ve büyük odaları bulunduğu içinde özgürce arkadaş grupları ve aile bireyleriyle tatil yapılabilmektedir.

En Popüler Tatil Mekanları Nerelerdir?

Hellovillam güvencesiyle Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Beldesi lüks villa kiralama açısından oldukça popülerdir. Antalya ‘dan Sapanca’ya kadar ulaşan geniş bir kiralama imkanına sahiptir.

Hellovillam ‘da yüzlerce villada tatil imkanı siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. İster doğa içinde ister sahil kenarında tatil yapma imkanı sunulmaktadır.