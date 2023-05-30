Tarım alanlarıyla Bursa'nın gözdesi İnegöl'de erkenci (yarımca) kiraz hasadı başladı. Dalında kilosu 22 TL'den sarılan kiraz, çiftçinin yüzünü güldürdü.

İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, "Hayırlısıyla 2023 yılında kiraz hasadımız başlamış bulunmakta. Şuan da yarımca dediğimiz çeşit kirazı topluyoruz. Herkesin bildiği üzere kiraz yetiştirmek çok meşakkatli bir iş. Bugün bir kiraz fidanını ekip, kiraz alabilmeniz için en az 10-15 yıl bu fidana bakıp ağaç yapmanız gerekiyor ve bunun akabinde de kiraz toplaması, ilaçlama süreci çok meşakkatli bir süreci içiyor. Geçen yıla oranla kiraz hasadımız gayet güzel. Yağışlardan ötürü biraz sıkıntı yaşıyoruz ama şuan için üreticilerimiz kiraz hasadından memnun. İsaören köyümüzde kirazımız 20- 22 TL arasında alıcı buluyor. Ürettiğimiz kirazlarımız genellikle iç piyasaya gidiyor. Nasipse önümüzdeki günlerde Napolyon ve Ziraat 900 kiraz hasadımıza başlayacağız. Bu kirazlarımızı da yurt dışına ihraç ederek, çeşitli ülkelere göndereceğiz." dedi.

Seher Yaşa