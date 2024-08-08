Türkiye’nin üretiminde dünya lideri ve ihracatta güçlü bir oyuncu olduğu kirazda 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 artışla 209 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 2023 yılında 83 bin ton kiraz ihracatı karşılığı yüzde 60 artışla 215 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye kiraz da hem üretimde hem de ihracatta açık ara liderliğini bu yıl da sürdürüyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da başarılı bir giriş yaparak 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 artışla 209 milyon dolar kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Kiraz üretiminde 725 bin tonluk rekolteyle açık ara dünya lideriyiz. Ülkemizi ABD, Şili ve Özbekistan takip ediyor. 55 ülkeye kiraz ihracatımız var.” dedi.

Kirazda en büyük alıcının Avrupa bölgesi olduğuna değinen Başkan Uçak, “2024 yılının ilk 7 ayında kiraz ihracatımızda Almanya yüzde 25 artışla 114 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Rusya yüzde 2 artışla 41 milyon dolarla ikinci sırada, Polonya yüzde 112’lik artışla kiraz ihracatımızda üçüncü sırada. Hollanda’ya ve Norveç’e 6 milyon dolarlık ihracatımız var. Türkiye’nin yıllık 736 bin tonluk kiraz rekoltesi var. Ege Bölgesi’nde; İzmir, Manisa, Afyon, Denizli ve Aydın illerinde yıllık 260 bin ton kiraz üretiliyor. Kiraz ihracatında dünya dördüncüsüyüz. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde kiraz ihracatımız 66 bin tona ulaştı. Bu sene kiraz rekoltesi ve kalitesindeki pozitif ilerlemenin etkisiyle ihracat hedefimizi 250 milyon dolardan 300 milyon dolara yükselttik.” diye konuştu.

Hayrettin Uçak, “Taze meyve sebze ihracatında Türkiye’nin lider pazarı Rusya, Polonya, Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu ülkeleri dışında Türk kirazının Asya-Uzakdoğu pazarlarına ihraç edilmesi için temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda Singapur, Hong Kong, Malezya, Hindistan’a ihracatımız var. Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi ve Akdeniz Meyve Sineğinden Arındırılmış Kiraz Üretimi Projesi ile Türkiye'nin kalıntısız kaliteli kiraz üretip ihraç etmesi için çabalıyoruz. İhracatta dünyada ilk üç ülke arasına girmeyi hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın fuarlar, Turquality ve UR-Ge Projeleri destekleriyle ihracatımızı artırıyoruz. Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat nezdinde Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle ihracatımızı daha da ileri taşımak konusunda kararlıyız.” dedi.