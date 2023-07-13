Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı üçüncü dönem toplantısı Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleşti.

Kırklareli Özel İdaresi Cazibe Merkezi salonunda yapılan toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, belediye başkanları, il müdürleri, ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda Kırklareli’nde 2023 yılında yürütülen kamu yatırımları değerlendirildi.

Valimiz Birol Ekici yaptığı açılış konuşmasında, 2023 yılında il genelinde 27 kamu kurum ve kuruluşu tarafından 479 proje uygulanmakta olduğunu söyledi. Ekici, "Bu projelerin toplam tutarı 18 milyar 24 milyon lira, 2023 yılı programı 3 milyar 423 milyon liradır. Dönem sonu itibariyle 1 milyar 408 milyon lira harcama yapılmış, yüzde 41 gerçekleşme sağlanmış, 158 proje bitirilmiştir. Belediyeler tarafından da toplam 32 milyon 599 bin liralık yatırım yapılmıştır" dedi.

En fazla yatırımın ulaşıma yapıldığını vurgulayan Ekici, sağlıktan, eğitime her alanda tüm yatırımların artarak devam edeceğini, yatırımlara paralel olarak ilimizin ekonomi ve istihdamına yönelik OSB genişleme çalışmaları ile sanayileşme hamlesinde de önemli bir ivme kazandıklarını belirtti.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesini, çalışmalarının koordine edilmesini ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları 2023 yılı ile ilgili tamamlanan ve devam eden projeleriyle ilgili sunumlarını gerçekleştirildi. Ardından 2024 yılında yapılması planlanan yatırım teklifleri görüşüldü.

Sunum ve değerlendirmelerin ardından, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı talep ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.