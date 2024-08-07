Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır’da “KUYU-15” kod adlı operasyonunda 2 ayrı suç örgütüne büyük darbe vurulurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır’da “KUYU-15” kod adlı operasyon düzenledi. Operasyonlar, elebaşlarını N.G. ve E.K. oluşturduğu iki ayrı organize suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, elebaşları da dahil olmak üzere toplam 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçları arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet gibi ciddi suçlar bulunuyor.

Operasyonlarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi.