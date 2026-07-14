Tartışma, AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın’ın konuşması sırasında İsmet İnönü’ye yönelik ifadeleri üzerine başladı. AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın’ın, “İkinci Genel Başkanınız İsmet İnönü, eşini, Venizelos’un koluna taktı mı, takmadı mı?” sözleri CHP grubunun tepkisine neden oldu.

Meclis salonunda başlayan tartışma, taraflar arasındaki sözlü atışmaların artmasıyla devam etti. Yaşanan gerginlik nedeniyle oturumu yöneten Başkan Vekili Şahin Biba, birleşime ara vermek zorunda kaldı.