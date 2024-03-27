Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilere kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici Kütüphane Haftası çerçevesinde İl Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere kitap okuma tavsiyesinde bulunan Ekici, kitabın önemine değindi. Vali Ekici, kütüphanesiz il ve ilçe kalmadığını ifade ederek, “Birçok hafta var önemine binaen bu haftaların içerisindeki en değerli haftalardan birisi Kütüphane Haftası. Mart ayının son haftası Kütüphane Haftası olarak kutlanıyor. Ben de birçok kütüphanesi olan, modern kütüphanesi olan bir şehrin valisi olarak çok mutluyum ve onurluyum. Hatta önümüzdeki günlerde Lüleburgaz’daki en son teknoloji ile yapılmış kütüphanemizin açılmasıyla birlikte kütüphanesiz il ve ilçemiz kalmıyor. Bununla da çok onur duyuyorum” dedi.

Özellikle çocukların daha çok kitap okuması gerektiğini aktaran Ekici, “Günde en az 4 veya 5 saat kitap okumamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımıza daha çok kitap okumayı tavsiye ediyorum, insanlarımıza daha çok okumayı tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Kütüphaneye her geldiğinde dolu olduğunu söyleyen Ekici, “Bu kütüphanede 22 bin üyenin olması, bu şehirde 25 bin öğrencinin olması ve bu kütüphaneye geldiğim zaman sürekli yer bulunamaması, yani geldiğim zaman hiç oturacak yer yoktu bugün de yine dolu olmasından bahtiyar olduğumu, sizlerle gurur duyduğumu ve halkımı daha çok okumaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.