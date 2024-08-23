Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde gerçekleştirilen "Huzur Güven Uygulaması" kapsamında yüzlerce şahıs ve araç sorgulandı, metruk binalar, okul çevreleri, parklar kontrol edildi ve suçlular yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında, geniş çaplı kontroller yapılarak güvenlik önlemleri artırıldı. Uygulama sırasında 4 bin 370 şahıs ve 907 araç sorgusu yapılırken, 70 işyeri, 36 metruk bina, 16 okul çevresi ve 18 park bahçe kontrol edildi.

Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontroller sırasında bir tabanca ve bir av tüfeği ele geçirdi. Ayrıca, Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan aranan bir şahsı yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 esasına göre suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.