Kırklareli’de jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimleri verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, geleceğin sürücüleri ve yetişkinleri olan öğrencilere "Trafik Dedektifleri" projesi çerçevesinde, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, trafik işaretleri, yaya geçidinin kullanımı, trafikte görme görülme, bisiklet ve scooter kullanımı konularında uygulamalı eğitim verildi. Ayrıca öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

Konuyla alakalı yapılan açıklamada, “Trafik bilgilendirmelerimizin amacı, meydana gelebilecek trafik kazalarını engellemek olası kaza sonucu can kaybı ve ağır yaralanmaları azaltmaktır. Öğrencilerimizin güvenle seyahat etmelerini ve ailelerin huzur içinde çocuklarını okula göndermelerini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” denildi.