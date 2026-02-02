Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde dün gece etkili olan fırtına sabah saatlerinde yerini karla karışık yağmura bıraktı. Yağışın kısa sürede kara dönmesiyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Soğuk hava ve kar yağışı ilçe merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Pınarhisar ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Belediye ve ilgili kurum ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA