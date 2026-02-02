Yalova'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi, 'İlk Ders: Bayrak' temasıyla Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin da katıldığı törenle başladı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin başlangıcı 'İlk Ders: Bayrak' temasıyla yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak töreninde öğrenciler, yeni döneme başladı. Törende İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, 'Hatırlarsanız, bu dönemlere tematik başlama işini geçen yıl Gazze'de yaşanan zulümlerden dolayı 'Gazze'den Çanakkale'ye vatan sevgisi' olarak belirlemiştik. Bu yıl sene başında ise yazın yaşanan orman yangınlarından ötürü korumamız gereken bir Kızılderili atasözünün de söylediği gibi, 'Tabiat bize atalarımızın mirası değil, torunlarımızın emanetidir' bakışıyla, eğitim-öğretim yılının başında da 'Yeşil Vatan' temasıyla ilk haftaya başlamış ve bütün sene boyunca yapılacak etkinliklerin planlamasını yapıp okullarımızla sahayla paylaşmıştık. Yaşanan, maalesef bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımıza karşı gerçekleştirilen bir saldırıdan dolayı, bu dönem başlangıcının ilk dersi, Sayın Bakanımızın talimatıyla, bu haftayı 'İlk ders: bayrak' öz ifadesiyle, bayrağımızı ve bayrak sevgisini işleyecek şekilde belirlemiş olduk' dedi.

Yelkenci, son dönemde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle şu kaydetti:

'Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda da çok defa en büyük vurgu olarak bayrak sevgisi, bayrağımıza olan saygı ve sevgi belirtilmektedir. Bayrağımızdan 'Ey şanlı Hilal' diye söz edilmekte hatta 'Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı Hilal' diyerek onu kişileştirmektedir. Hem nazlı bir tavırla bize kızmaması gerektiğini, bizlerin yanlış yapsak da hatalar yapsak da hatalarımızı düzeltebileceğimizi 'Sadece ve sadece sen orada, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü olarak dalgalan' bu sevgi bizi bir arada tutar devletimizi ebed müddet, kıyamete kadar ayakta tutar milletimizi bir arada tutar. Gençler, bayrağımız az önce saymaya çalıştığım birçok anlamı üzerinde taşımaktadır.'

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta eğitim-öğretimde yapısalaşmada iyi durumda olunduğunu belirtti. Usta, her pazartesi bir tane okulun bayrak törenine birlikte katılacaklarını da sözlerine ekledi.

Törende konuşan Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Yalova'nın eğitimde Türkiye ortalamasının üzerinde bir konumda olduğunu belirtti.

Törenin ardından öğretmenler odasına öğretmenlerle bir araya geldi.