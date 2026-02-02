Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların sayısını artırırken ekonomik ve ekolojik fayda sağlayacak projelerine her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarıyla şehrin çehresini güzelleştiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı ve İlçe Hizmetleri 2. Bölge Dairesi Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda 20 ilçede uzun süredir kendi haline terk edilen atıl alanlar yeşillendirilirken şehrin giriş noktaları ve yol kenarlarına bölge iklimine uygun dayanıklı bitki türlerinin dikimi yapılıyor. Bandırma'dan Bigadiç'e, Edremit'ten Sındırgı'ya kadar tüm ilçelerde peyzaj çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sadece Merkez'le sınırlı kalmıyor. Balıkesir'in Kuvayımilliye ruhuna yakışır bir şekilde 20 ilçeye yeşil dokunuşlar gerçekleştirilirken şehrin her noktası çevre dostu donatılarla modernize ediliyor. Balıkesir'de yeşil alanların sayısını artıracak ve vatandaşlara daha modern sosyal yaşam alanları sunacak projelerin altına imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonuyla kentin dört bir yanı çevreci uygulamalarla güzelleşiyor.

Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki kavşak, park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kepsut ilçesinin girişinde bulunan kavşakta toplam 8 bin 500 metrekare alanda peyzaj düzenleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, alana güzel bir görünüm kazandırırken trafik güvenliğini de en üst noktaya taşıdı. Mevsim şartlarına uygun ağaç ve çalı gruplarıyla donatılan alanlar dekoratif taş uygulamalarıyla da öne çıkarıldı. Dursunbey'e kazandırılan Kent Meydanı'nda çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sındırgı'dan Susurluk'a, Balya'dan Bandırma'ya kadar kentin her noktasında çevre düzenlemelerini aralıksız sürdürüyor.Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, kahraman şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan şehitliklerde de mezarların rutin bakımını ve temizliğini aksatmadan gerçekleştiriyor. Mezarlıklarda ağaç budama, yabani ot temizliğinin yanı sıra genel bakım ve onarım işlerini de aralıksız sürdüren ekipler, mezarlıkları her an ziyarete hazır hale getiriyor.