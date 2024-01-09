Kırklareli Valiliğince olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kırklareli Valiliği tarafından olumsuz hava şartları sebebiyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkış yasağı getirildi.

Açıklamada, “Kıymetli Kırklarelililer ilimiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar bu gün itibariyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir” denildi.