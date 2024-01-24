Kırklareli’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin 355 Türk lirası, 89 çeyrek altın, 4 bilezik, 3 büyük altın, 3 Cumhuriyet altını, 20 gram altın, 2 bileklik, 23 sikke ile künye ele geçirildi.

Olayla ilgili A.S., K.S. ve E.S. gözaltına alındı.