Kağıt helva ve şekerleme sektöründe özellikle çocukların sıkça tükettiği ürünleriyle bilinen Balkos markasının üreticisi Şükreden Gıda, konkordato sürecine girmiş durumda.

Türkiye’de kağıt helvanın önemli üreticileri arasında yer alan şirket için yapılan konkordato başvurusu sonucunda, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi daha önce verilen geçici mühletleri değerlendirerek firmaya bir yıllık kesin mühlet tanıdı. Bu süreçte şirketin mali yapısının düzenli biçimde izlenmesi amacıyla iki kişilik konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.

Mahkeme, önümüzdeki yıl yapılacak kritik duruşmaya kadar şirketin durumuna ilişkin ayrıntılı bir nihai raporun sunulmasını da kararlaştırdı.

İlan metnine göre, Şükreden Gıda'ya açılan konkordato davası Fiskobirlik tarafından talep edildi.

1980'li yıllardan beri üretim yapıyor

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1980'lerde kağıt helva üretimi yapan firma, yıllar içinde ürün gamına krokan, cezerye ve bar grubu ürünlerini de ilave etti.