Tüm yurdun çocukları, 19 Ocak itibariyle yarı yıl tatiline girdi. Çocuklar, 2 haftalık arayı en eğlenceli aktivitelerle geçirmek istiyor. İnegöl Belediyesi de tatil süresince çocukların eğleneceği, eğlenirken öğreneceği ve aynı zamanda kaliteli zaman geçirecekleri etkinlikler için planlamalarını yaptı. Çocuk sanat atölyesi etkinliklerinden Bubble Show gösterisine, Karagöz Hacivat gölge oyunundan Çocuk çömlek atölyesine farklı programların yapılacak yarı yıl tatilinde, ilk etkinlik bugün başladı.

3 GÜN BOYUNCA HER GÜN 4 SEANS ŞEKLİNDE DEVAM EDECEK

Tatil boyunca çocuklara hem dinlenme fırsatı sunmak hem de eğlenceli ve faydalı bir tatil yaşatmak adına yapılan etkinlikler çerçevesinde ilk olarak “Çocuk Çömlek Atölyesi” etkinliği başlatıldı. 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik olan etkinlik, İnegöl Kent Müzesinde gerçekleştiriliyor. 24-25-26 Ocak tarihlerinde 3 gün süreyle devam edecek Çocuk Çömlek Atölyesi, her gün 4 ayrı seans şeklinde; 11.00-12.00 / 12.00-13.00 / 14.00-15.00 / 15.00-16.00 saatlerinde yapılacak. Kültür Bakanlığı Çömlek Ustası Salim Yaşar nezaretinde yapılan etkinlikte, İnegöllü küçük sanatçılar işin püf noktalarını ehlinden öğreniyor.

BAŞKAN TABAN KÜÇÜK SANATÇILARLA BULUŞTU

Çocuk Çömlek Atölyesi etkinliğinin ilk gününde Belediye Başkanı Alper Taban, Kent Müzesini ziyaret ederek küçük sanatçılarla buluştu. Çamura şekil vererek hayallerini toprağa yansıtan çocuklar, aileleri ve Kültür Bakanlığı Çömlek Ustası Salim Yaşar ile sohbet eden Başkan Taban, yapılan eserleri de hayranlıkla izledi. Çocuklara iyi tatiller dileklerini de ileten Başkan Taban, 2 hafta boyunca daha pek çok etkinliğin hayat bulacağını müjdeledi.