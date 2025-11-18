Gram altın sabah itibarıyla 5636,56 TL alış, 5708,68 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Fiyatlardaki günlük değişim yüzde 0,39 düşüşe işaret ederken, gram altında 22,39 TL’lik bir gerileme dikkat çekti.

Altın çeşitlerinde genel olarak düşüş eğilimi öne çıkıyor. 22 ayar bilezik satış fiyatı 5386,43 TL olurken, günlük düşüş oranı yüzde 0,40 olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise 4199,14 TL satış rakamıyla işlem görüyor; bu kalemdeki düşüş 14,91 TL seviyesinde gerçekleşti.

Çeyrek altın da Kapalıçarşı’da güne değer kaybıyla başladı. 9310 TL satış fiyatına gerileyen çeyrek altında günlük düşüş yüzde 0,40 olarak yansıdı. Eski çeyrek altın ise 9270 TL seviyesinden satılıyor. Yarım altın 18608 TL, tam altın ise 37097 TL satış fiyatıyla listede yer aldı. Tam altında 149 TL’lik gerileme dikkat çekti.