Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde A.A.’nın kullandığı 16 ANU 810 plakalı tır, dönüş yaptığı esnada A.S.Ç. yönetimindeki 34 AK 3314 plakalı araca çarptı. Kazanın akabinde aynı istikamette seyreden B.K. yönetimindeki 06 GGF 77 plakalı kamyonet de duramayarak çarptı.

Kazanın ardından 34 AK 3314 plakalı aracın motor kısmından alevler yükseldi. Çevrede bulunan vatandaşlar, yangın tüpü ile aracı söndürdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin A.S.Ç. ve yanındaki yolcu E.N.Ç.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.