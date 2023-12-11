Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından 114 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 1 - 7 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye neticesinde 114 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 5 araca el konuldu.