Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 2 haftada 358 kaçak göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla yapılan mücadele kapsamında 10 - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 358 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenlere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.