Kırklareli’nin 3 ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları faaliyetlerde 22 kilo esrar ve 120 bin makaron ele geçirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 11-17 Eylül 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucu Babaeski, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçesinde 5 uyuşturucu ve 1 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Jandarma çalışmalarında, 120 bin adet makaron, 22 kilo 600 gram kubar esrar 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayda 1 şahıs tutuklanarak Pınarhisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.