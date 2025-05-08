Ercan Emre konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada;

“Kamuoyuna duyuru;

Salı akşamı Yeniden Refah Partisi İlçe Yönetim Kurulu toplantısının ardından kamuoyuna yaptığımız açıklamada İlçe Başkanı Ercan Emre, Kurucu İlçe Başkanı İlhan Baykan ve bazı birim başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin İlçe Yönetim Kurulu görevlerinden ayrıldığını ifade etmiştik.

Bu açıklamanın ardından Bursa İl başkanlığından yapılan basın açıklamasında maalesef gerçekle bağdaşmayan ifade ve ithamlarda bulunulmuştur. Bu tarz konuların "azı karar, çoğu zarardır" bağlamında değerlendirerek bu ortamlarda cevap vermeyeceğimizi ifade ediyoruz. Davamız ve kurumsal yapımız açısından bu davranışın daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Bu vesile ile Yönetimde yeni görev alacak olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Ancak şunu da bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Birilerinin algı oluşturma amacı ve çabası neticesinde ısrarla partiden istifa ettiler kelimesini kullanmasının da ne maksatla yapıldığının farkındayız. Ancak susuyoruz. Söz gümüşse, sükut altındır diyoruz.

İlk ve son söz olarak da;

Yeniden Refah Partimize, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan liderimize ve davamızı olan inancımız tamdır.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN