Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 32 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 08-14 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde 32 kaçak göçmen yakalandı.

Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

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Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Öte yandan, olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu.

Kaynak: iha