Kırklareli’nde polis ekiplerince 45 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı ve 8 araca el konuldu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde polis ekipleri kaçak göçmen taşıdığı iddiasıyla 8 aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araçlarla polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucunda ekipler araçlarda bulunan 45 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 8 araca el konuldu.