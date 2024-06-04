Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteği ile “Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında "ana arı" dağıtımı gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi desteği ile hayat bulan ve Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığı ile devam eden “Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında Kırklareli’ne bağlı Demirköy’de yetiştiricilere ana arı dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtıma; Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve Kırklareli Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Nuri Çalışkan katıldı.

Arıcılığı desteklemek ve geliştirmek için yürütülen proje kapsamında 28 arı yetiştiricisine toplam 56 adet ana arı dağıtımı gerçekleşti.