Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yem bitkisi ekili olan alanlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yem bitkisi ekili olan tarlalarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Gerçekleşen kontrollerde üreticilere bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Lüleburgaz ilçemizde yem bitkisi ekili olan tarlaların kontrolleri teknik personeli tarafından gerçekleştirilirken, üreticimize gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır” denildi.