Kırklareli’nde kantin ve yemekhane çalışanları hijyen konusunda eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü görevlilerince Vize ilçesinde kantin ve yemekhane çalışanlarına okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları konusunda eğitim verildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen eğitimde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, hijyenin önemine değinerek uygun olmayan gıda maddelerinin insan sağlığını etkilediğini ifade etti.