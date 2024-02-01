Kırklareli’nde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşmıştı. Kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 37 köy yolu açıldı.

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakmasıyla yol açma çalışmaları aralıksız devam etti. Demirköy, Kofçaz, Pınarhisar, Vize ilçeleri ile Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı’nda Pazartesi gününden beri etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti.

Kardan dolayı Mahya Tepede kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşmıştı. Kar nedeniyle NATO radar istasyonlarına giden yol ekipler İl Özel İdare ekiplerince açıldı.

Kar yağışı sonrası kapanan 37 köy yolu ulaşıma açıldı.