Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler tarafından hazırlanan ‘bayrak’ sergisi törenle açıldı.

Kırklareli’nde 21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü etkinlikleri çerçevesinde Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri, çeşitli malzemelerden hazırladıkları bayraklarla sergi oluşturdu.

Vali Birol Ekici de sergiye katılım gösterdi. Ekici öğrencilerin hazırladıkları koro ile karşılandı. Daha sonra Ekici ve beraberdekiler sergiyi gezdi. Ekici, down sendromlulara farkındalık oluşturmanın önemine değinerek öğrencileri tebrik etti.