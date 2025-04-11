Kırklareli’nde su yönetimi, kuraklık ve taşkın risklerine karşı alınacak önlemlerin ele alındığı İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Dal ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Fatih Türkmenoğlu’nun yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı. Toplantıda, il genelinde yaşanan su kaynaklı sorunlar, sürdürülebilir su kullanımı, taşkın ve kuraklık risklerinin yönetimi ile ilgili çözüm önerileri değerlendirildi.