Edirne’nin Karaağaç semtinde bulunan ve Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid devrinde yaptırılan tarihi Tren İstasyonu’nda bulunan tren boyatıldı.

Edirne Tren Garı olarak inşa edilen, günümüzde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan Karaağaç Kampüsü içinde yer alan Tarihi Tren Garı’nda temizlik ve bakım çalışmaları devam ederken, şimdi de nostaljik tren boyanarak Edirne’ye yakışan bir hale getirildi.

Edirne Tren Garı, İstanbul’daki Sirkeci Garı örnek olarak yapılmış gar binalarından birisidir. Şark Demiryolları Şirketi adına Mimar Kemalettin Bey tarafından neoklasik üslupta inşa edildi. Üç katlı, dikdörtgen planlı ve 80 metre uzunluğunda olan yapı İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demir yolunun en önemli istasyonlarından birisi idi. Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit devrinde yaptırılan Karaağaç Tren İstasyonu, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunuyor.