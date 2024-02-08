Kırklareli’nde sigaranın zararları ve tütün ürünü kullananları bırakmaya yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sigaranın zararları ve tütün ürünü kullananları bırakmaya yönelik İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince polisler bilgilendirildi.

Bilgilendirme Çevre Sağlığı Teknisyenleri Erdem Sert, Hakkı Yavuz ve Eğitim Hemşiresi Seyhan Kahya tarafından yapıldı. Karbonmonoksit ölçümü yapılan bilgilendirmede sigara bırakmak isteyen personel, sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.