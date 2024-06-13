Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 18.99 gram esrar, 12 adet satışa hazır hale getirilmiş esrar, 23.50 gram esrar tohumu, 27 adet satıla hazırlanmış esrar tohumu, 1 adet LSD, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: iha