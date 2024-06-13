Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde parklarda ot biçme çalışmalarına hız verdi.

Aralık, Meşeli, Uzunköy ve Kazımpaşa mahallelerinde yol kenarlarında ve parklarda ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda, yabani otlar temizleniyor, çimler biçiliyor ve parklar düzenleniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, yaptığı açıklamada parkların vatandaşlar için önemli birer sosyal alan olduğunu ve bu alanların düzenli bir şekilde bakımlarının yapıldığını söyledi.