Kırklareli'nde gerçekleştirilen kontrollerde bitki koruma ürünleri bayilerinden alınan numuneler İstanbul'a gönderildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları muhtevasında, bakanlıkça belirlenen listede yer alan bitki koruma ürünleri bayilerinden zirai ilaç numuneleri alındı.

Numuneler, ürünlerin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi ve gerekli analizlerin yapılması amacıyla İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Laboratuvarına gönderildi.