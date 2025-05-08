6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ihalede, Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tamamı 8 milyar 100 milyon TL bedelle satıldı.

TMSF'nin 2016'dan bu yana yönetimini üstlendiği şirketin yüzde 100 hissesini, Bellona bayilerinin ortaklığıyla kurulan yeni şirket satın aldı. Satışın detayları, Resmi Gazete başta olmak üzere ulusal gazetelerde ve TMSF'nin internet sitesinde duyuruldu.

İhale öncesi belirlenen tahmini bedel 7 milyar TL olarak açıklanmıştı. Gerçekleşen satış fiyatı ise bu rakamın üzerinde oldu. TMSF'den yapılan açıklamada, "Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Hazineye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satış ihalesi 06.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir." denildi.

TMSF, ihalede en uygun teklifi veren yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınması sürecini başlattığını duyurdu.

Öte yandan, TMSF’nin portföyünde bulunan bir diğer önemli mobilya markası olan İstikbal Mobilya’nın da önümüzdeki dönemde satışa sunulması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere, Bellona ve İstikbal markaları geçmişte Boydak Holding çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Ancak FETÖ bağlantıları gerekçesiyle 2016 yılında bu şirketler TMSF’ye devredilmişti.

O tarihten bu yana her iki marka da TMSF’nin kontrolü ve yönlendirmesi altında faaliyetlerini sürdürüyor.