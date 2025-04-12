Bilecik 1. Amatör Lig’de şampiyonun belli olacağı Play-Off müsabakaların yarı final müsabakası öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü yarın Pazaryeri İlçe Stadı’nda saat 14:00’da oynayacağı Söğütspor maçının hazırlıklarına tamamladı. İstasyon Sentetik Sahasında günü ter idmanıyla geçen kırmızı şimşeklerde morallerin yerinde olduğu gözükürken, sakat ve cezalı oyuncu bulunmaması taraftarları sevindirdi.
Öte yandan futbolcular zorlu maç öncesi ödemelerini beklerken, yönetimin de ödemeleri bugün yapacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA