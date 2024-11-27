Kar yağışlarıyla birlikte kayak tutkunları yeni keşif rotalarını araştırmaya, karın keyfini bembeyaz tepelerde yaşamak isteyenler ise kış tatili planlarına başladı. Gecelik fiyatlar 5 bin liradan başlıyor.BURSA (İGFA) - Kayak severler, zirvelerdeki kar seviyesi haberlerini takip ediyor, yeni keşif rotaları araştırıyor.

Dostları ve aileleriyle beyaz huzuru yaşamak, yenilenmek ve eğlenmek isteyenler için en gözde kış merkezleri yine Uludağ, Palandöken, Ilgaz ve Kartalkaya. İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Uludağ, sadece kayak pistleriyle değil, aynı zamanda gece eğlenceleri, kar motoru turları ve doğa yürüyüşleri gibi etkinliklerle de ilgi çekiyor.

Eşsiz doğası ve kar kalitesi ile Palandöken, profesyonel kayakçıların tercihi olmaya devam ediyor. Daha sakin, aile ve doğa dostu tatil arayanlar için Ilgaz’ı tercih ederken, yine büyük şehirlere olan yakınlığıyla Kartalkaya, özellikle hafta sonu tatilcileri için ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

YURTDIŞI KAYAK MERKEZLERİNDE YİNE BULGARİSTAN

Yurtdışındaki kayak tatillerinde ise özellikle yakın, uygun fiyatlı ve vizesiz destinasyonlar tercih ediliyor. Bulgaristan, bu sezon da yakınlığı ve fiyat avantajı ile kayak severlerin gözde rotası olmaya aday. Bansko, her seviyeden kayakçıya hitap eden pistleri, ekonomik konaklama seçenekleri ve otobüslü turlar için 149 Euro’dan başlayan fiyatlarıyla talep görüyor.

Alternatif rotalar arasında Vizesiz Bosna Hersek turu 429 Euro’dan başlayan uçaklı turlarıyla dikkat çekerken, Gürcistan da giderek popüleritesi artıyor.

GEÇEN KIŞA GÖRE TALEPTEKİ YÜZDE 30 ARTIŞ VAR

2024-25 kayak sezonunda tatil fiyatları, destinasyona ve konaklama türüne göre değişiklik göstermeye devam ediyor.

Türkiye'de kış tatili için gecelik kişi başı fiyatlar 4 bin 850 TL’den başlarken, yurtdışındaki fiyatlar ise paket turlarla ekonomik hale geliyor.

Sektör temsilcilerinden Kaan Karayal, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, kayak tatiline olan talepte yüzde 30 oranında bir artış gözlemlendiğini kaydetti.

Ekonomik ortam dolayısıyla birikim ve yatırım yapamayan insanlar, anını daha iyi değerlendirmek anı yaşamak için olan parasını tatile harcadığını ifade eden Karayal, "Para biriktiremiyorsak anı biriktirelim’ gibi bir eğilim oluştu. Bu bakış açısının kış tatil planlarına da yansıdığını görüyoruz. Bu artış aynı zamanda kış tatillerinin sadece bir kayak sporu veya bir macera değil, sağlıklı bir yaşam biçimi olarak benimsendiğini de gösteriyor" dedi.