Türkiye’nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe’de, kayak merkezine ulaşımı sağlayan yolda trafik işaretleri ve kar direkleri yenilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış sezonu öncesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği zirve yolunda ulaşım güvenliği için çalışma başlattı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede yaptıkları taramada, hasar gören veya görünürlüğünü yitiren materyalleri tespit etti.

Sürücülerin güzergahı güvenle kullanabilmesi amacıyla yol kenarlarındaki 24 kar direği, 11 levha direği ve 12 trafik levhasının montajı yapılırken, eğilen 9 direk onarıldı.

Ekiplerin, turizm sezonu boyunca ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgedeki kontrollerini sürdüreceği bildirildi.