Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde ilçe protokolü ve ilgili kurum temsilcileri bağımlılıkla mücadele için bir araya geldi.

Eceabat ilçesinde, Kaymakam Kerem Yenigün başkanlığında ’Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede devam eden bağımlılıkla mücadele çalışmaları, bağımlılıkla mücadele ve zararlı madde kullanımının önlenmesine yönelik konular konuşuldu.

Eceabat Kaymakamı Yenigün ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda çeşitli sunumlar gerçekleştirilerek fikir alışverişinde bulunuldu.