İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan bir olay, toplumu üzdü. Bir taksici ile bir Fas uyruklu kişi arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu meydana gelen kavga, trajik bir sonuca yol açtı.

Olayın detaylarına göre, Fas uyruklu 57 yaşındaki Jamal Doumane, evine gitmek için taksiyi durdurdu. Ancak taksici, Doumane'nin gideceği mesafeyi kısa bulduğu için onu araca almayı reddetti. Bu durum aralarında bir tartışmaya neden oldu. Tartışma kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Taksici, Doumane'yi darbetti ve yere düşürdü.

Doumane'nin başı, yere çarpma sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Doumane, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

BEYİN KANAMASI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan acı olayın ardından, çevredekilerin hızla müdahale ettiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Fas uyruklu Jamal Doumane'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bilinci kapalı olan Doumane, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan müdahaleler sonucunda Doumane'nin başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ardından Doumane, daha özel donanıma sahip olan Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Doumane'nin durumu ciddiyetini koruyordu.

Gece saat ilerledikçe Doumane'nin hayati fonksiyonları durdu. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen Doumane'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın görgü tanıklarından olan Doumane'nin eşi Fatima Krib ise olayı anlattı. Taksim'de bir taksi durdurduklarını ve taksiciyle yaşanan tartışmanın ardından eşinin darbe aldığını aktardı. Darbenin etkisiyle eşinin yere düşüp kafasını kaldırıma çarptığını ifade etti. Olay sonrası yaşananların acı yansımalarıyla eşinin durumunun ağırlaştığını dile getirdi. Krib, devletin adaletine olan güvenini dile getirerek eşinin yaşadığı acının karşılığını bulmasını arzuladığını vurguladı.