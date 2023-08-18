Ticaret Bakanlığı'nın bu yıl gerçekleştirdiği fiyat etiketi denetimlerinde, 11,371 firma toplamda 19 milyon TL'nin üzerinde para cezasına çarptırıldı. Bakanlık, tüketiciye sunulan ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklılıkları denetlemeye devam ediyor.

Bakanlık, bugüne kadar 31,130 firmada 767,494 ürünü denetledi. Bu denetimler sonucunda 19,559 üründe aykırılık tespit edildi ve bu ürünler nedeniyle 11,371 firmaya toplamda 19 milyon 98 bin 807 TL ceza kesildi.

2022 yılında tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan denetimler sonucunda 216 milyon 494 bin 580,02 TL idari para cezası uygulanırken, 2023 yılında bugüne kadar 142 milyon 282 bin 296 TL idari para cezası kesildi. Ürün güvenliği denetimleri kapsamında ise 2022 yılında 910 firmada denetim yapıldı ve güvensiz bulunan 47 firmaya 5 milyon 72 bin 668 TL ceza kesilerek ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı. Bu yıl ise 1249 firma denetlendi ve 4 milyon 211 bin 348 TL ceza kesilerek tüketiciye ulaşmaları engellendi.

Tüketici sözleşmelerine ilişkin denetimlerde ise, mesafeli sözleşmelerden abonelik sözleşmelerine, iş yeri dışında kurulan anlaşmalardan ön ödemeli konut satışlarına kadar birçok alanda tüketicilerin ekonomik çıkarlarını olumsuz etkileyen firmalara yönelik yaptırımlar uygulanıyor. 2022 yılında 268 firma denetlenirken, ihlal tespit edilen 107 firmaya 157 milyon 173 bin 605 TL ceza verildi. 2023 yılında ise 75 firma denetlenerek 69 firmaya 67 milyon 62 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Sonuç olarak, tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan denetimler sonucunda 2022 yılında 216 milyon 494 bin 580 TL, 2023 yılının 15 Ağustos itibarıyla ise 142 milyon 282 bin 296 TL idari para cezası uygulandı.