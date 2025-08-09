Yalova’dan Yunanistan’a gitmek üzere 4 Ağustos’ta teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 5’inci günde devam ediyor. Aramalardan henüz sonuç alınamazken, Yukay’ın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da bölgeye gelerek çalışmalara katıldı ve sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yalova’dan hareket eden ‘Graywolf’ isimli tekne, 5 Ağustos’ta Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter, dalış timleri ve yüzer unsurlarla yapılan çalışmalarda Yukay’a ulaşılamadı. İncelemede, tekne motorunun seri numarasının Yukay’a ait tekneyle eşleştiği belirlendi. Parçalanan tekne Ekinlik Adası’na çekilerek vinç yardımıyla karaya çıkarıldı ve bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kaptanın gemisinde, tekneyle çarpışma ihtimaline işaret eden sürtme izleri tespit edildi. Radar kayıtlarına göre geminin Marmara Adası açıklarında geri manevra yaptığı ve ardından Yalova açıklarında demirlediği belirlendi.

Kıvanç Tatlıtuğ, arkadaşı Yukay için Erdek’te arama kurtarma çalışmalarına katılarak, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yaptı. Tatlıtuğ’un, drone ile havadan da arama yaptığı öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yaşayanlara seslenerek işaretlediği alanlarda arama yapılması için yardım istedi. Tatlıtuğ, Sahil Güvenlik ekipleriyle dalış ve dronla havadan tarama çalışmaları da gerçekleştirdi. Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Yukay’ın, Yunanistan’da Tatlıtuğ Ailesi ile birlikte tatil yapan Yunan asıllı eşi ile çocuğunu almaya gittiği öğrenildi.

Çalışmaların, helikopter, Sahil Güvenlik botları ve balıkçı teknelerinin desteğiyle denizden ve havadan sürdüğü bildirildi.