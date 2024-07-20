Türk Kızılay Sakarya Şubesi İlkyardım Eğitim Merkezi, Karasu ve Kocaali'de Kızılay gönüllülerine yönelik ilkyardım ve hayat kurtarma eğitimi düzenledi. Eğitim programının sonunda katılımcılar, uluslararası geçerliliği olan ilkyardım sertifikalarını aldılar.

Eğitim Programı ve Amaçları

Bu eğitim, Türk Kızılay’ın 12 ilçede gerçekleştirmeyi planladığı ilkyardım eğitimleri kapsamında düzenlendi. Karasu ve Kocaali’deki gönüllüler, ilkyardım bilgilerini pekiştirerek, olası acil durumlarda etkin müdahale edebilmek için gerekli donanıma sahip oldular.

Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi, eğitimlerin önemine vurgu yaparak, “İlkyardım eğitiminin sertifikalı olması en kritik nokta. Gönüllülerimize verdiğimiz bu eğitim, ilerleyen dönemde halka da verilecek. Bu proje, genel merkezimizin hayat kurtarma misyonunun bir parçasıdır” dedi.

Eğitim İçeriği ve Katılımcı Görüşleri

Türk Kızılay Sakarya Şubesi İlkyardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Cansu Çanka, eğitimlerin 12 ilçede sürdüğünü belirterek, “Bu eğitimlerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları, katılımcılara önemli bir avantaj sağlıyor” dedi. Eğitim Merkezi Eğitmeni Zeynep Ayvaz ise eğitimlerin içeriği hakkında bilgi vererek, “Katılımcılara, suni solunum ve kalp masajı gibi hayati ilkyardım tekniklerini öğretiyoruz. Ayrıca, Heinrich manevrası gibi günlük hayatta karşılaşılabilecek acil durumlara müdahale etmeyi de kapsayan bir eğitim veriyoruz. Amacımız, sağlık ekipleri gelene kadar en kritik müdahaleleri gerçekleştirebilmektir” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Sakarya Şubesi, gönüllülerin yanı sıra halkın da bilinçlendirilmesi için çalışmalarına devam edecek. Bu tür eğitimlerle toplumun genelinde ilkyardım bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.